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Дубль Лингарда и неудача Роджерса. Вест Хэм - Лестер 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча "Вест Хэм" - "Лестер" 31-й тур АПЛ, 11.04.2021

Дубль Лингарда и неудача Роджерса. Вест Хэм - Лестер 3:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию - видео обзор ключевого поединка 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Вест Хэм" переиграл "Лестер".

Все статистические показатели матча - на стороне "лисов", но победу получила команда Андрея Ярмоленко. К слову, сам украинец не принял участия в игре. Счет в матче открыл Джесси Лингард уже на 29-й минуте, а на 44-й англичанин сделал дубль. В начале другого тайма коуч "Лестера" надеялся Изменить ход событий, выпустив на замену Люка Томаса, однако это никак не помогло, и уже на 48-й минуте свой гол забил Боуэн. В концовке матча "Лестеру" все же удалось отыграть два гола силами Келечи Ихеаначо, но это не спасло команду от поражения.

Вест Хэм - Лестер 3:2

Голы: Лингард (29, 44), Боуэн (48) - Ихеаначо (70, 90+1)

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В статье: "Лестер Сити" Вест Хэм (Лондон)
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