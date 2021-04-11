Дубль Лингарда и неудача Роджерса. Вест Хэм - Лестер 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию - видео обзор ключевого поединка 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Вест Хэм" переиграл "Лестер".

Все статистические показатели матча - на стороне "лисов", но победу получила команда Андрея Ярмоленко. К слову, сам украинец не принял участия в игре. Счет в матче открыл Джесси Лингард уже на 29-й минуте, а на 44-й англичанин сделал дубль. В начале другого тайма коуч "Лестера" надеялся Изменить ход событий, выпустив на замену Люка Томаса, однако это никак не помогло, и уже на 48-й минуте свой гол забил Боуэн. В концовке матча "Лестеру" все же удалось отыграть два гола силами Келечи Ихеаначо, но это не спасло команду от поражения.

Вест Хэм - Лестер 3:2

Голы: Лингард (29, 44), Боуэн (48) - Ихеаначо (70, 90+1)