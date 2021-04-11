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Погба хочет вернуться в Ювентус

Англия
(1 голосов)

Этот вариант – приоритетный для француза

Погба хочет вернуться в Ювентус

Новина українською

Звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно.

По информации Николо Скиры, стороны не ведут переговоров о продлении контракта. Если Погба будет иметь выбор, то он хотел бы вернуться в "Ювентус", так как там он достиг найбольшего успеха.

Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата 28-летнего футболиста - он получает 15 миллионов Евро в год.

В этом сезоне Погба сыграл 20 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ювентус (Италия) Юнайтед оф Манчестер (Англия) Погба
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Источник:
Николо Скира

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