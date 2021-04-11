Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба хочет вернуться в Ювентус
Этот вариант – приоритетный для француза
Звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно.
По информации Николо Скиры, стороны не ведут переговоров о продлении контракта. Если Погба будет иметь выбор, то он хотел бы вернуться в "Ювентус", так как там он достиг найбольшего успеха.
Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата 28-летнего футболиста - он получает 15 миллионов Евро в год.
В этом сезоне Погба сыграл 20 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Гол из офсайда, желтая вместо красной. Судейские ошибки матча Ворскла - Львов
- Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб
- СМИ: Милевский уйдет из Миная после сезона
- Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году