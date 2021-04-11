Погба хочет вернуться в Ювентус

Звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть английскую команду в летнее трансферное окно.

По информации Николо Скиры, стороны не ведут переговоров о продлении контракта. Если Погба будет иметь выбор, то он хотел бы вернуться в "Ювентус", так как там он достиг найбольшего успеха.

Препятствием для трансфера может стать высокая зарплата 28-летнего футболиста - он получает 15 миллионов Евро в год.

В этом сезоне Погба сыграл 20 матчей за "Манчестер Юнайтед", в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.