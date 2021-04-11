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АПЛ. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Волевую победу заказывали?
"Манкунианцы" отыгрываются по ходу поединка и забирают три очка
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 31-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (1:0)
Голы: Сон 40 - Фред 57, Кавани 79, Гринвуд 90+6
"Тоттенхэм": Льорис - Орье, Родон, Дайер, Родригес - Ндомбеле (Ламела 78), Хойбьерг - Ло Чельсо (Сиссоко 61), Лукас (Бэйл 82), Сон - Кейн
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Рашфорд (Гринвуд 72), Погба, Фернандеш (Матич 90) - Кавани
Предупреждения: Сиссоко 90+2 - Мактоминей 18, Кавани 41, Фред 48, Шоу 68, Магуайр 70
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