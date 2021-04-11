АПЛ. Арсенал разгромил Шеффилд Юнайтед и вернулся на десятое место

И все же “Арсенал” не безнадежный. После чудесного спасения с “Вест Хэмом” (3:3), безвольного поражения “Ливерпулю” (0:3) и посредственной игры со “Славией” (1:1) команда Микеля Артеты все же смогла победить. Пусть и в соперниках был “Шеффилд Юнайтед”, худшая команда чемпионата, уже готовящаяся к игре в Чемпионшипе.

“Арсенал” отправился в Шеффилд без Давида Луиса, Тирни, Эдегора, Смит-Роу и Обамеянга, но все же солидно смотрелся на фоне последней команды лиги. Особенно в первом тайме. После испуга в виде нереализованного момента Макголдрика в старте, “Арсенал” захватил инициативу, и в итоге его давление увенчалось красивым голом Ляказетта.

Но даже с “Шеффилд Юнайтед” нынешний “Арсенал” не способен провести на одном уровне весь матч. Начало второго тайма было за “клинками”, но – без голов. Хозяева быстро выдохлись, и тут же пропустили второй гол. Ошибка в передаче на своей половине поля, Пепе выполнил перехват, и сам завершил, его удар парировал Рэмсдейл, но на добивании был Мартинелли.

В конце игры дубль сделал Ляказетт. Отличный разрезной пас выполнил Парти.

3:0 – небольшой повод для радости для “канониров”. Впереди непростой выезд в Прагу.

Английская Премьер-лига, 31-й тур. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” – “Арсенал” 0:3

Голы: Ляказетт 33, Мартинелли 71, Ляказетт 85

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Стивенс, Иган, Ампаду – Болдок, Флек, Ландстрем, Норвуд, Осборн – Берк (Брюстер 64), Макголдрик (Макберни 64, Муссе 82)

"Арсенал": Лено – Джака, Мари, Холдинг, Чамберс – Себальос, Парти – Мартинелли (Эльнени 83), Сака (Виллиан 69), Пепе – Ляказетт (Нкетиа 89)

Предупреждения: Ампаду 90+4 – Мари 80