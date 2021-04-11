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Моуриньо: Мы не заслужили поражения в игре с МЮ. Я больше ничего не знаю о ВАР
Наставник "шпор" прокомментировал поражение от "красных дьяволов"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подвел итоги
"Мы играли против хорошей команды, с множеством сильных игроков в полузащите. У нас были прекрасные шансы забить второй гол. Мы попали в каркас и доминировали в тот период.
Я считаю, что игра была хорошей. Мое мнение – мы совсем не заслужили такого результата. Нам не повезло, потому что, возможно, Погба должен был быть удален за игру локтем против Сержа Орье.
Я больше ничего не знаю о ВАР. Я больше ничего не понимаю. Иногда получаешь то, что нужно, иногда нет. Я не знаю, как это комментировать. Больше голы не празднуют, потому что боятся", – рассказал португалец.
После этого тура "шпоры" имеют в своем активе 49 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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