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Сульшер после матча с ТТХ: Нельзя допускать, чтобы подобные решения арбитров портили нам сезон

Англия
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Наставник "красных дьяволов" подвел итоги выездной победы над "шпорами"

Сульшер после матча с ТТХ: Нельзя допускать, чтобы подобные решения арбитров портили нам сезон

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над лондонским "Тоттенхэмом" в матче 31-го тура АПЛ.

В начале встречи, когда счет был 0:0, рефери отменил забитый мяч форварда "красных дьяволов" Кавани, по причине того, что хавбек гостей Мактомини отмахнулся от вингера "шпор" Сона.

"Гол был абсолютно правильный. Давайте не позволим ввести себя в заблуждение. Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.

Нас не удалось ввести в заблуждение – в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела. До нее мы играли как команда, выступавшая в еврокубках в четверг вечером. Мы отлично отреагировали на происходящее и здорово играли во втором тайме. Мы ощущали несправедливость и проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон", – рассказал Сульшер.

После этого тура "МЮ" имеет в своем активе 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC

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