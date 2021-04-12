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Сульшер после матча с ТТХ: Нельзя допускать, чтобы подобные решения арбитров портили нам сезон
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги выездной победы над "шпорами"
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал
В начале встречи, когда счет был 0:0, рефери отменил забитый мяч форварда "красных дьяволов" Кавани, по причине того, что хавбек гостей Мактомини отмахнулся от вингера "шпор" Сона.
"Гол был абсолютно правильный. Давайте не позволим ввести себя в заблуждение. Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.
Нас не удалось ввести в заблуждение – в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела. До нее мы играли как команда, выступавшая в еврокубках в четверг вечером. Мы отлично отреагировали на происходящее и здорово играли во втором тайме. Мы ощущали несправедливость и проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон", – рассказал Сульшер.
После этого тура "МЮ" имеет в своем активе 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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