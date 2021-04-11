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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Красные дьяволы" бьют "шпор" в их же логове

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Тоттенхэм". "Шпоры" открыли счет, благодаря голу Сона под занавес первого тайма. Но во второй половине встречи "красные дьяволы" сумели собраться и забить три мяча. Голами в составе "МЮ" отметились экс-хавбек донецкого "Шахтера" Фред, форвард Кавани и вингер Гринвуд. После этого тура команда Жозе Моуриньо продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а подопечные Жозе Моуриньо занимают 7-ю позицию.

Английская Премьер Лига, 31-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (1:0)

Голы: Сон 40 - Фред 57, Кавани 79, Гринвуд 90+6

"Тоттенхэм": Льорис - Орье, Родон, Дайер, Родригес - Ндомбеле (Ламела 78), Хойбьерг - Ло Чельсо (Сиссоко 61), Лукас (Бэйл 82), Сон - Кейн

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред - Рашфорд (Гринвуд 72), Погба, Фернандеш (Матич 90) - Кавани

Предупреждения: Сиссоко 90+2 - Мактомини 18, Кавани 41, Фред 48, Шоу 68, Магуайр 70

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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