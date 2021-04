Уже не Особенный: Жозе Моуриньо впервые проиграл 10 матчей в лиге за сезон

Вчера, 11 апреля, лондонский "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии (1:3).

Это поражение стало десятым для "шпор" в розыгрыше текущей кампании Английской Премьер-лиги. Менеджер Жозе Моуриньо впервые в своей карьере тренера проиграл 10 матчей в чемпионате в рамках одного сезона.

José Mourinho has lost 10 league games in a single season for the first time in his managerial career. ???? pic.twitter.com/3iaO8ZsLut