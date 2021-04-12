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Уже не Особенный: Жозе Моуриньо впервые проиграл 10 матчей в лиге за сезон

Англия
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Все бывает в первый раз

Уже не Особенный: Жозе Моуриньо впервые проиграл 10 матчей в лиге за сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 11 апреля, лондонский "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии (1:3).

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Это поражение стало десятым для "шпор" в розыгрыше текущей кампании Английской Премьер-лиги. Менеджер Жозе Моуриньо впервые в своей карьере тренера проиграл 10 матчей в чемпионате в рамках одного сезона.

Напомним, 20 ноября 2019 года "Особенный" был назначен главным тренером "Тоттенхэма", его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23. Ранее он возглавлял "Челси", "МЮ", "Реал", "Интер" и "Порту".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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