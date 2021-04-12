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Уже не Особенный: Жозе Моуриньо впервые проиграл 10 матчей в лиге за сезон
Все бывает в первый раз
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 11 апреля, лондонский "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Юнайтед" в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии (1:3).
Это поражение стало десятым для "шпор" в розыгрыше текущей кампании Английской Премьер-лиги. Менеджер Жозе Моуриньо впервые в своей карьере тренера проиграл 10 матчей в чемпионате в рамках одного сезона.
José Mourinho has lost 10 league games in a single season for the first time in his managerial career. ???? pic.twitter.com/3iaO8ZsLut— Squawka Football (@Squawka) April 11, 2021
Напомним, 20 ноября 2019 года "Особенный" был назначен главным тренером "Тоттенхэма", его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23. Ранее он возглавлял "Челси", "МЮ", "Реал", "Интер" и "Порту".
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