Рафинья - о переходе в Лидс: У меня было 20 минут на ответ

Нападающий "Лидса" Рафинья рассказал подробности своего перехода в английский клуб из французского "Ренна".

"Руководство клуба сказало мне: „Мы приняли предложение “Лидса", теперь слово за тобой: ты хочешь уйти или остаться?" Если бы я захотел уйти, то для меня был забронирован частный рейс в Англию для прохождения медобследования. Совру, если скажу, что это было простое решение. Это было нелегко. У меня было всего 20 минут на ответ! Довольно сложно, не так ли?

С одной стороны, я помог "Ренну" выйти в Лигу чемпионов впервые в истории клуба. Участие в этом турнире было бы великолепной возможностью для меня. С другой стороны, я получил предложение от столь славного клуба, как "Лидс", который набрал ход и вернулся в Премьер-лигу.

Моё желание играть за английский клуб в итоге стало моей первой мыслью перед подписанием контракта с "Лидсом". Вы можете только представить, как приятно было надеть форму этого клуба", — цитирует Рафинью FourFourTwo.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Рафинья сыграл в 26 матчах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.