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Алекс Фергюсон назвал самый неудачный трансфер в своей карьере

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Это трансфер игрока Баварии

Алекс Фергюсон назвал самый неудачный трансфер в своей карьере

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон рассказал о трансфере, который он считает одним из самых провальных за время работы с клубом.

"Я уже с меньшей теплотой вспоминаю наш трансфер Оуэна Харгривза. В 2006 году он был феноменален. Именно такой игрок был нам нужен, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся с уходом Роя Кина. Мы начали готовить предложение. Но я изучил его игру и почувствовал сомнение. Я не был так уверен в нём.

Дэвид Гилл усердно работал, согласовывая трансфер с "Баварией". Я встретился с агентом Оуэна на финале чемпионата мира в Берлине. Приятный человек, юрист. Я сказал ему, что Харгривз может добиться прогресса в "Юнайтед". В итоге это обернулось катастрофой.

Оуэн вообще не чувствовал уверенности в себе. Он даже близко не показывал намерения справиться со своими проблемами со здоровьем. Я видел, как на тренировках он часто выбирал более простые упражнения. Это было одно из самых разочаровывающих подписаний в моей карьере", — приводит слова Фергюсона Pundit Arena.

За четыре сезона в составе "Манчестер Юнайтед" Харгривз провёл 27 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Оуэн Харгривз Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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