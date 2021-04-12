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Один из лидеров Тоттенхэма потерпел от расистских оскорблений после матча с Манчестер Юнайтед

Англия
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Один из лидеров Тоттенхэма потерпел от расистских оскорблений после матча с Манчестер Юнайтед

Goal

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Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин получил расистские оскорбления после матча чемпионата АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

В первом тайме при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол форварда "манкунианцев" Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки хавбек Скотт Мактомини отмахнулся от Сон Хин Мина.

Еще один матч и еще противнее расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших игроков.

Информацию об этом уже предоставлено. Теперь вместе с Английской Премьер-лиге нужно определить наиболее эффективные действия на будущее. Мы с тобой, Сонни, - сообщает официальный Твиттер "шпор".

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В статье: расизм Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Сон Хин Мин
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