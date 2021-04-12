Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Тоттенхэма потерпел от расистских оскорблений после матча с Манчестер Юнайтед
С чьей стороны - пока не сообщается
Goal
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Сон Хин Мин получил расистские оскорбления после матча чемпионата АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (1:3).
В первом тайме при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол форварда "манкунианцев" Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки хавбек Скотт Мактомини отмахнулся от Сон Хин Мина.
Еще один матч и еще противнее расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших игроков.
Информацию об этом уже предоставлено. Теперь вместе с Английской Премьер-лиге нужно определить наиболее эффективные действия на будущее. Мы с тобой, Сонни, - сообщает официальный Твиттер "шпор".
Популярное сейчас
- Ярославский: Не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста
- "Мы вернулись в 90-е, судьи просто убили нашу команду". Тренер Полесья об игре с Черноморцем
- В ряд с великими: Руслан Малиновский повторил достижение Луиша Фигу в Серии А
- Зинченко - лучший в составе Ман Сити в матче с Лидсом по версии SofaScore
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО