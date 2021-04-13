Моуринью разозлился на Сульшера за его слова о Сон Хин Мине. И ответил

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сердито отреагировал на Оле-Гуннара Сульшера после того, как наставник "Манчестер Юнайтед" заговорил о Сон Хин Мине после победы 3:1 над "шпорами".

Сульшер жаловался, что Сон "обманул" судью нарушением правил Мактоминея в первом тайме, когда арбитр не засчитал гол "Манчестер Юнайтед". Затем Сон вывел "шпор" вперед, но "Юнайтед" победил благодаря голам Фреда, Кавани и Мейсона Гринвуда.

Босс "Юнайтед" и на послематчевой пресс-конференции раскритиковал Сон Хин Мина . А разгневанный Жозе Моуринью ответил