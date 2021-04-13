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Моуринью разозлился на Сульшера за его слова о Сон Хин Мине. И ответил
Был разговор в подтрибунке
Фото: Футбол 24
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью сердито отреагировал на Оле-Гуннара Сульшера после того, как наставник "Манчестер Юнайтед" заговорил о Сон Хин Мине после победы 3:1 над "шпорами".
Сульшер жаловался, что Сон "обманул" судью нарушением правил Мактоминея в первом тайме, когда арбитр не засчитал гол "Манчестер Юнайтед". Затем Сон вывел "шпор" вперед, но "Юнайтед" победил благодаря голам Фреда, Кавани и Мейсона Гринвуда.
Босс "Юнайтед" и на послематчевой пресс-конференции
Я уже сказал Оле об этом, потому что встретил его несколько минут назад. А если бы я сказал такое о игроку его клуба? Это очень, очень грустно.
Я просто хочу сказать, Сонни очень повезло, что его отец является лучшим человеком, чем Оле. Потому что я думаю, что отец - а я тоже отец - должен всегда кормить своих детей. И не важно, чем они занимаются. Если вам придется воровать, чтобы накормить своих детей, вы крадете. Я очень , очень разочарован. я уже сказал Оле, что я думаю о его комментариях, - цитирует Моуринью Sky Sports.
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