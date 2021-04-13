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"У меня всегда есть еда!" Сын Сульшера защитил отца от нападок Жозе Моуриньо по поводу Сона
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча 31-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "МЮ" (победа "красных дьяволов", 1:3) разгорелся небольшой конфликт между менеджерами команд. Оле Гуннар Сульшер отметил, что в эпизоде с отмененным голом "Юнайтед" Сон Хин Мин повел себя нечестно. Напомним, Скотт МакТоминэй отмахнулся рукой в лицо корейцу.
???? "If this is a foul we should all go home, it's embarrassing."— Football Daily (@footballdaily) April 11, 2021
Roy Keane is amazed that VAR disallowed Cavani's goal for a foul from McTominay on Son in the build-up pic.twitter.com/1xt0vjqQiG
"Если бы мой сын упал вот так на поле, собрал вокруг 10 партнеров по команде и пролежал на газоне 3 минуты, то он бы не получил еды", – ранее отметил норвежский специалист.
"Сону очень повезло, ведь его отец лучше Сульшера. Отец всегда должен кормить своих детей, не имеет значения, что они делают. Если тебе нужно воровать, чтобы накормить их, то ты воруешь. Я очень разочарован словами Оле", – выпалил Моуриньо.
Наконец сам сын Сульшера, Ноа, высказался по поводу инцидента:
"Да, я посмеялся над всем этим. У меня всегда есть еда, могу всех заверить. Я никогда не лежал так, как Сон. Моуриньо хотел отвлечь всех от поражения своей команды".
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