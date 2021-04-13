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"У меня всегда есть еда!" Сын Сульшера защитил отца от нападок Жозе Моуриньо по поводу Сона

Англия
(3 голосов)

Давайте разбираться

"У меня всегда есть еда!" Сын Сульшера защитил отца от нападок Жозе Моуриньо по поводу Сона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После матча 31-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "МЮ" (победа "красных дьяволов", 1:3) разгорелся небольшой конфликт между менеджерами команд. Оле Гуннар Сульшер отметил, что в эпизоде с отмененным голом "Юнайтед" Сон Хин Мин повел себя нечестно. Напомним, Скотт МакТоминэй отмахнулся рукой в лицо корейцу.

"Если бы мой сын упал вот так на поле, собрал вокруг 10 партнеров по команде и пролежал на газоне 3 минуты, то он бы не получил еды", – ранее отметил норвежский специалист.

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"Сону очень повезло, ведь его отец лучше Сульшера. Отец всегда должен кормить своих детей, не имеет значения, что они делают. Если тебе нужно воровать, чтобы накормить их, то ты воруешь. Я очень разочарован словами Оле", – выпалил Моуриньо.

Наконец сам сын Сульшера, Ноа, высказался по поводу инцидента:

"Да, я посмеялся над всем этим. У меня всегда есть еда, могу всех заверить. Я никогда не лежал так, как Сон. Моуриньо хотел отвлечь всех от поражения своей команды".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Сон Хин Мин
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(3 голосов)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (3)
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Maksrovnii (Днепр)
13.04.2021 в 15:36
Что за привычка писать давайте разбираться ?
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Astor Astor (Одесса)
13.04.2021 в 15:18
Какой-то конкурс на самый тупой послематчевый комментарий. Семья Сульшеров вырывается вперед, ждем ответ от родственников Моура :).
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dazo51
13.04.2021 в 14:14
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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