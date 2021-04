"У меня всегда есть еда!" Сын Сульшера защитил отца от нападок Жозе Моуриньо по поводу Сона

После матча 31-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "МЮ" (победа "красных дьяволов", 1:3) разгорелся небольшой конфликт между менеджерами команд. Оле Гуннар Сульшер отметил, что в эпизоде с отмененным голом "Юнайтед" Сон Хин Мин повел себя нечестно. Напомним, Скотт МакТоминэй отмахнулся рукой в лицо корейцу.

???? "If this is a foul we should all go home, it's embarrassing."



Roy Keane is amazed that VAR disallowed Cavani's goal for a foul from McTominay on Son in the build-up pic.twitter.com/1xt0vjqQiG