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Ван-Биссака: Бруну Фернандеш очень непредсказуемый

Англия
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Аарон рассказал о тренировках с португальским игроком

Ван-Биссака: Бруну Фернандеш очень непредсказуемый

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака ответил на вопрос о том, какое футбольное качество ему хотелось бы позаимствовать у кого-то из одноклубников.

"Я бы выбрал видение Бруну Фернандеша. На тренировках, если я играю против него, то думаю, что он выполнит очевидный пас, скажем, через моё правое плечо, но он внезапно посылает мяч в совершенно другом направлении. Он такой непредсказуемый", — приводит слова Аарона официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ в составе манкунианцев Аарон провёл 29 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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В статье: Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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