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Ван-Биссака: Бруну Фернандеш очень непредсказуемый
Аарон рассказал о тренировках с португальским игроком
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака ответил на вопрос о том, какое футбольное качество ему хотелось бы позаимствовать у кого-то из одноклубников.
"Я бы выбрал видение Бруну Фернандеша. На тренировках, если я играю против него, то думаю, что он выполнит очевидный пас, скажем, через моё правое плечо, но он внезапно посылает мяч в совершенно другом направлении. Он такой непредсказуемый", — приводит слова Аарона официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне АПЛ в составе манкунианцев Аарон провёл 29 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
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