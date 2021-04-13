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Алекс Фергюсон: За время моей работы в МЮ было только четыре игрока мирового уровня

Англия
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А Роналду был гениальным игроком

Алекс Фергюсон: За время моей работы в МЮ было только четыре игрока мирового уровня

Новина українською

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон назвал четырёх игроков мирового уровня, с которыми ему довелось работать.

"Если вы читаете газеты или слушаете телекомментаторов, то у вас может сложиться мнение, что у нас было полно футболистов мирового уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или критиковать кого-либо из великолепных футболистов, с которыми мне пришлось работать за 26 лет в "Юнайтед". Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней ёлки.

Молодые Райан и Скоулз были просто фантастическими игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в Премьер-лиге больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок", — приводит слова Фергюсона Daily Star.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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