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Алекс Фергюсон: За время моей работы в МЮ было только четыре игрока мирового уровня
А Роналду был гениальным игроком
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон назвал четырёх игроков мирового уровня, с которыми ему довелось работать.
"Если вы читаете газеты или слушаете телекомментаторов, то у вас может сложиться мнение, что у нас было полно футболистов мирового уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или критиковать кого-либо из великолепных футболистов, с которыми мне пришлось работать за 26 лет в "Юнайтед". Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней ёлки.
Молодые Райан и Скоулз были просто фантастическими игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в Премьер-лиге больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок", — приводит слова Фергюсона Daily Star.
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