Клопп: В ответном матче с Реалом нам нужно сыграть острее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о настрое на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом".

"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любой другой игры. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать "Реалу" создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, а это возможно, ведь там мы почти ничего не создали, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл "Реалу" со счетом 1:3. Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Англии.