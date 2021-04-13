Два клуба АПЛ поспорят за забивного экс-игрока молодежной сборной Франции

Лондонский "Арсенал" интересуется нападающим шотландского "Селтика" Одсонном Эдуаром, сообщает The Telegraph.

"Канониры" уже некоторое время следят за 23-летним нападающим, который имеет двойное громаднство Франции и Французской Гвианы, где он родился.

Но сейчас игроком заинтересовался еще и другой клуб АПЛ - "Лестер".

Трансферная стоимость Одсонна 15 млн евро, его контракт с "Селтиком" действует до середины 2022 года.

В этом сезоне Одсонн Эдуар забил 20 голов в 35 поединках за "Селтик". Отдал 5 результативных передач.

Эдуар был звездой в составе сборной Франции U-17. На чемпионате мира 2015 году он стал лучшим бомбардиром с 8 голами (из всех 15 забитых в составе Франции), три из них он забил Германии в финальном поединке.