  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба АПЛ поспорят за забивного экс-игрока молодежной сборной Франции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба АПЛ поспорят за забивного экс-игрока молодежной сборной Франции

Англия
(1 голосов)

Родом из Гвианы

Два клуба АПЛ поспорят за забивного экс-игрока молодежной сборной Франции

Фото: Medium/автор невідомий

Новина українською

Лондонский "Арсенал" интересуется нападающим шотландского "Селтика" Одсонном Эдуаром, сообщает The Telegraph.

"Канониры" уже некоторое время следят за 23-летним нападающим, который имеет двойное громаднство Франции и Французской Гвианы, где он родился.

Но сейчас игроком заинтересовался еще и другой клуб АПЛ - "Лестер".

Трансферная стоимость Одсонна 15 млн евро, его контракт с "Селтиком" действует до середины 2022 года.

В этом сезоне Одсонн Эдуар забил 20 голов в 35 поединках за "Селтик". Отдал 5 результативных передач.

Эдуар был звездой в составе сборной Франции U-17. На чемпионате мира 2015 году он стал лучшим бомбардиром с 8 голами (из всех 15 забитых в составе Франции), три из них он забил Германии в финальном поединке.

Читайте такжеОт Кики до Короля: как ПСЖ потерял Комана, но ничему не научился
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Селтик (Глазго) Одсонн Эдуар Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...