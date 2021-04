Благотворительность как образ жизни: Салах тратит миллионы на школы, больницы, а теперь и на кислород для египтян

Фреска с изображением бомбардира "Ливерпуля" украшает самый центр Каира.

Рядом нарисованы другие герои нации - певица Ум Кульсум, поэт-революционер Ахмед Фуад Негм и писатель, лауреат Нобелевской премии Нагиб Махфуз. Каждый из этих людей вдохновлял египтян на борьбу в трудные времена. Теперь их знамя подхватил Салах.

Торговец Мохаммед Мехагед с гордостью показывает совместное фото с кумиром, сделанное перед матчем сборной:

На его прилавке нету Adidas или Nike, зато полно китайских подделок по два доллара за штуку. Египет - бедная страна, и детям здесь не до брендов.

Салаха обожают во многом потому, что он плоть от плоти простого народа, который в Египте еле сводит концы с концами:

С тех пор, как Мохаммед перебрался в "Ливерпуль", популярность красных здесь выросла настолько, что в спортивных барах предпочитают показывать мерсисайдцев, а не местных "Аль-Ахли" или "Замалек". Другое дело, что стоит Клоппу заменить Салаха, как канал моментально переключают.

Мужчины вокруг согласно кивают головами. Существует даже песня, посвященная Салаху, ее бодро напевают и дети, и старшие. Можете называть это болением, но по факту, это настоящий культ.

***

Выдающиеся спортивные результаты, конечно, сыграли первоочередную роль. Уже сейчас ясно, что Мохаммед - лучший футболист в истории Египта. Ему удалось впервые за 28 лет вывести Фараонов на чемпионат мира; Салах стал первым египтянином с начала 80-х, получившим приз лучшему игроку года в Африке; Момо выигрывал ЛЧ и становился лучшим бомбардиром АПЛ.

С другой стороны, Салах никогда бы не имел столько поклонников, если бы не его образ жизни и благотворительные проекты. Их масштабы воистину огромны.

Например, Салах вложил 1,8 млн фунтов в строительство станции скорой помощи и религиозной школы Аль-Азхар в своем родном поселке Нагриг в 2017-18 годах. До этого местным приходилось преодолевать десятки километров, чтобы пройти обследование или получить среднее образование.

Школы Аль-Азхар - своеобразный культурный феномен Египта. Университет с таким названием расположен в Каире, ему больше тысячи лет, и он считается центром изучения Корана. Именно от него по всей стране разбросана сеть школ, где учащимся преподают основы религии, письмо, математику и другие науки. Выучить детей в таком заведении считается престижным для семьи.

Оба корпуса школы и футбольное поле построены на деньги Салаха

Сам Салах никакой Аль-Азхар не заканчивал. Он просыпался в 7 утра; уроки в соседнем поселке начинались в 8, а уже в 9:30 заканчивались - то еще "образование". Зато он успевал добраться на занятия в футбольную школу - на это уходило еще 4 часа на трех разных автобусах. Адский график, так что даже разбогатев, Мохаммед его не забыл.

На его деньги в Нагриге построено идеальное поле с искусственным газоном - ничем не хуже тех, что в Лондоне или Ливерпуле. Рядышком расположен и новенький спортзал, где тоже есть все необходимое. Один бог знает, во сколько Салаху это обошлось.

***

Прибыв на малую родину Момо, британские журналисты разыскали Мохаммеда Аль-Бахнаси - распределителя фонда Салаха в Нагриге. Ежемесячно футболист высылает на нужды соотечественников 50 тысяч фунтов.

Мохаммед Аль-Бахнаси в своем офисе

Старик показывает потертую исписанную тетрадь. В ней все суммы и получатели записаны в столбики. Также указаны и причины, по которым выделена помощь:

"Обычно деньги идут вдовам, сиротам, многодетным семьям, почти не имеющим поддержки, и госпиталям. Мы изучаем каждый случай и решаем, нужно ли делать денежный вклад. Но это лишь часть благотворительных отчислений Салаха: есть еще и тайные, которые он, как достойный мусульманин, исправно отдает, но кому именно, не знает никто, это должно оставаться в секрете".

Благотворительным фондом занимается семья футболиста. Его жена Маги курировала строительство школы для девочек, а отец Гали выкупал землю под очистные сооружения в Нагриге. В настоящее время и то, и другое почти готово.

Mohamed #Salah returns to his home town to spend Eid Al-Fitr with his family, giving out prizes at a local football tournament. #LFC ???????? pic.twitter.com/GJyI1NfNvL

Салах любит приезжать в родной поселок и осматривать свои проекты. Его приезд - это всегда праздник для местных; Момо обожает раздавать подарки детям и молодоженам. Абу Хабса, преподаватель из открытой Салахом школы, отнюдь не поклонник футбола, но это не мешает ему восхищаться земляком:

***

Говорят, Салах ходит по Нагригу без охраны - она остается в Англии. На вопрос, не боится ли он покушений, Момо отрицательно кивает головой: "Египет - мой дом, а дома мне охранник не нужен".

Он имеет право так говорить. Салах не выступал за главные клубы страны "Аль-Ахли" и "Замалек", поэтому не входит ни в один из вечно враждующих лагерей. Даже наоборот - каждый лагерь изо всех сил пытается примазаться к нему и его деятельности.

Мохаммед курирует кучу проектов по всей стране. Он ежегодно тратит по 30,000 долларов на помощь бывшим футболистам, лишившимся здоровья; еще 300,000 фунтов ушло напрямую в бюджет (!) Египта, чтобы сбить панику на валютном рынке; наконец, 3 млн фунтов лидер "Ливерпуля" пожертвовал на обновление Национального института рака в Каире после того, как старое здание взорвал террорист-смертник.

Мохамед Абд Эльбассет, врач из провинциального города Бени-Суэйф, клянется, что после призыва Салаха бросить наркотики, количество добровольно пришедших на лечение молодых людей выросло вчетверо:

Over in Egypt, Mo Salah has just done this to win it in the 90th minute against Tunisia ???????? pic.twitter.com/LLGkBQkePq