Основной вратарь Арсенала может покинуть команду

Вратарь "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено оценил своё положение в лондонском клубе.

"Переговоры о новом контракте пока не начинались. Сейчас не время обсуждать моё будущее. Я знаю, что у меня ещё два года по нынешнему контракту, и мне всего 29 лет. Для голкипера это не так уж много. У меня впереди ещё несколько лет карьеры.

Я счастлив в "Арсенале". Не знаю, что меня ждёт в будущем, но я открыт ко всему. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в "Арсенале". Но пока никаких переговоров у меня не было", — приводит слова Лено Goal.

В нынешнем сезоне немецкий голкипер провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 34 гола.