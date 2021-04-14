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Основной вратарь Арсенала может покинуть команду
Предложений о продлении контракта не поступало
Вратарь "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено оценил своё положение в лондонском клубе.
"Переговоры о новом контракте пока не начинались. Сейчас не время обсуждать моё будущее. Я знаю, что у меня ещё два года по нынешнему контракту, и мне всего 29 лет. Для голкипера это не так уж много. У меня впереди ещё несколько лет карьеры.
Я счастлив в "Арсенале". Не знаю, что меня ждёт в будущем, но я открыт ко всему. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в "Арсенале". Но пока никаких переговоров у меня не было", — приводит слова Лено Goal.
В нынешнем сезоне немецкий голкипер провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 34 гола.
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