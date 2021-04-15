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Генеральный директор Боруссии Д: Манчестер Сити потратил на игроков миллиард евро за 5 лет
Правду говорит?
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий предприниматель и футбольный акционер Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова менеджера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы касательно того, что "Боруссия Д" тратит много средств на молодых футболистов.
"За последние пять лет "Манчестер Сити" потратил миллиард евро на новых исполнителей. За пять лет. Кто еще на такое способен? Гвардиола не должен критиковать другие клубы".
"Боруссия" работает качественно, но развиваться сложно, так как уже через пару сезонов игроков уровня Холанда и Санчо хотят купить лучшие клубы Европы. Тем не менее, это единственный путь для нашего клуба".
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