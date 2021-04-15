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Ван дер Варт назвал Вернера слепой лошадью

Англия
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По его мнению Тимо был таким и в Германии

Ван дер Варт назвал Вернера слепой лошадью

Новина українською

Бывший игрок мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о нападающем "Челси" Тимо Вернере.

"Я бы всегда выпускал на поле Зиеша, он лучший в составе "Челси". Он врывается и подает в штрафную, как и Маунт. Именно это нужно Жиру. Вернер невероятно быстр, и это может быть полезно на выезде, когда идёт давление, но он просто опускает голову и несётся вперёд. Вернер – слепая лошадь, что он уже доказал в Германии", – цитирует ван дер Варта SoccerNews.

В нынешнем сезоне Тимо провёл в составе "Челси" 41 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

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В статье: Тимо Вернер
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