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"Лисы" оставят у себя вратаря сборной Уэльса
Фото: Leicester
Дэнни Уорд, голкипер сборной Уэльса, подписал новый контракт с "Лестером" до 2025 года.
В команде он с лета 2018 года. За то время он провел 14 матчей за "лисов" во всех соревнованиях. 27-летний вратарь принял участие в нескольких ключевых "кубковых" победах "лис", в том числе в0 победе над "Вулверхэмптоном" в сентябре 2018 года.
Помню хорошее чувство, когда я впервые подписал контракт с клубом. К счастью, мы смогли вырасти вместе как клуб и команда, поэтому я очень рад тому, что нас ждет впереди.
Уорд начал свою карьеру в Уэльсе после академии "Рексхэма" и подписания контракта с "Ливерпулем" в 2012 году. Затем он имел несколько успешных периодов аренды в "Моркаме", "Абердине" и, наконец, "Хаддерсфилд Таун", где помог "терьерам" выиграть повышение в Английскую премьер-лигу с сейвами в финале плей-офф против "Рединга".
Вратарь также провел 12 игр за Уэльс. Последний раз играл в матче, когда его команда победила Чехией 1:0 в прошлом месяце в рамках квалификации на ЧМ-2022.
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