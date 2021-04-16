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Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим
Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" собирается своевременно найти замену Мохамеду Салаху. Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на Deportes Cuatro, уже этим летом "красные" подпишут 34-летнего форварда мадридского "Атлетико" Луиса Суареса. Отметим, что на Салаха претендуют "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал".
Напомним, уругвайский исполнитель ранее уже выступал за мерсисайдцев – с 2011-го по 2014 год. В июле 2014-го было объявлено о переходе форварда в испанскую "Барселону" за 81 миллион евро.
В текущем сезоне он забил 19 голов и отдал 2 результативных передачи на партнеров в рамках 32 матчей за "матрасников".
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