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Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим

Англия
(1 голосов)

Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим

Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ливерпуль" собирается своевременно найти замену Мохамеду Салаху. Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на Deportes Cuatro, уже этим летом "красные" подпишут 34-летнего форварда мадридского "Атлетико" Луиса Суареса. Отметим, что на Салаха претендуют "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал".

Напомним, уругвайский исполнитель ранее уже выступал за мерсисайдцев – с 2011-го по 2014 год. В июле 2014-го было объявлено о переходе форварда в испанскую "Барселону" за 81 миллион евро.

В текущем сезоне он забил 19 голов и отдал 2 результативных передачи на партнеров в рамках 32 матчей за "матрасников".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
16.04.2021 в 13:01
Старина Суарес уже ломаться стал, какая нах АПЛ. В Ливере умом тронулись?
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