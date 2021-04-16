Летом Ливерпуль может заменить Салаха своим бывшим нападающим

Английский "Ливерпуль" собирается своевременно найти замену Мохамеду Салаху. Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на Deportes Cuatro, уже этим летом "красные" подпишут 34-летнего форварда мадридского "Атлетико" Луиса Суареса. Отметим, что на Салаха претендуют "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Реал".

Напомним, уругвайский исполнитель ранее уже выступал за мерсисайдцев – с 2011-го по 2014 год. В июле 2014-го было объявлено о переходе форварда в испанскую "Барселону" за 81 миллион евро.

В текущем сезоне он забил 19 голов и отдал 2 результативных передачи на партнеров в рамках 32 матчей за "матрасников".