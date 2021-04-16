Жозе Моуриньо: В АПЛ всё решится в последнюю минуту

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью оценил конкуренцию в борьбе за места в еврокубках в английской Премьер-лиге.

"В турнирной таблице нас окружают качественные команды. Команды, у которых такие же амбиции, как и у нас. У некоторых больший потенциал, чем у нас, у некоторых — меньший. У ряда клубов одинаковые задачи. Пожалуй, для некоторых всё будет как в прошлом сезоне, когда всё решится в последнюю минуту", — приводит слова Моуринью Sкy Sports.

Напомним, что сейчас команда Жозе Моуринью набрала в 31-м матче 49 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.