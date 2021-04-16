АПЛ. Эвертон - Тоттенхэм 2:2. Перечеркивая надежды друг друга на Лигу чемпионов

“Тоттенхэм” набрал в 32 турах 50 очков. До четвертого места всего пять пунктов. “Эвертон” следующий в таблице с 49 очками и игрой в запасе. Кажется, что обе команды имеют неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Однако их опережают “Ливерпуль”, “Челси” и четвертый “Вест Хэм”. Команды, которые стабильно набирают очки, в отличие от “Эвертона” и “Тоттенхэма”. Сложно себе представить, что сразу три конкурента “шпор” и “ирисок” посыпятся в последних семи турах. Сыграв вничью, команды Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо фактически лишили друг друга шансов на Лигу чемпионов.

В первые 25 минут игры как таковой не было. Минимальное количество ударов, полное отсутствие моментов. Не было похоже на то, что команды вновь сыграют 5:4, как в последней их встрече в Кубке Англии.

Все изменилось на 26-й минуте. Орье выполнил кросс в штрафную, Майкл Кин неудачно сыграл на перехвате, мяч отскочил к Кейна, прием, мощный удар в угол – и 1:0, буквально из ничего.

Так из ничего был забит и гол в другие ворота. Хамес упал в штрафной “шпор” после контакта с Регилоном, и Майкл Оливер указал на точку. Испанский фулбек “Тоттенхэма” не спорил с решением судьи, а должен был, уверяют английские эксперты. Контакт был малозаметным. Как бы там не было, Сигурдссон точно исполнил одиннадцатиметровый.

Конец тайма пролетел в атаках “Эвертона”. Блистательный Хамес Родригес создавал шансы для себя, и партнеров, но Льорис справлялся со всеми ударами.

20 - No Premier League side has dropped more points from winning positions this season than Tottenham Hotspur (20, level with Brighton). Issues. pic.twitter.com/PW5vkMx8Hy — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2021

Начало второй половины было уже за гостями. Пикфорд потянул в ближнем углу удар Сона, подключение Алдервейрелда к угловому закончилось попаданием в штангу ворот “Эвертона” с внешней стороны.

А затем забили гости. Шеймус Коулмэн, едва появившись на поле, организовал гол. Защитник “Эвертона” обстукался мячом с Ришарлисоном и прострелил в штрафную, где Сигурдссон в одно касание пробил неотразимо для Льориса.

Но и “Эвертону” не удалось долго повести в счете. Снова пропущенный гол из-за ошибки защитников. И снова Майкл Кин. В этот раз он прерывал гол кросс Ндомбеле, но попал в Холгейта, и уже от задницы защитника “Эвертона” мяч попал к Кейну, который пробил не менее неотразимо, чем Сигурдссон. Для форварда сборной Англии этот гол стал 21-м в АПЛ.

Кейн мог оформить хет-трик, но попал в штангу. У “Эвертона” прекрасный момент упустил Ришарлисон, не попав в пустые ворота.

2:2. Ничья, которой никто не доволен. Жозе Моуриньо вероятно еще потерял Харри Кейна. Лучший бомбардир АПЛ был заменен на последней минуте из-за травмы.

Английская Премьер-лига, 32-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Тоттенхэм” 2:2

Голы: Сигурдссон 31 (пен.), Сигурдссон 62 – Кейн 27, Кейн 68

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри, Динь – Аллан, Дэвис (Кинг 83) – Хамес, Ивоби (Коулмэн 61), Сигурдссон – Ришарлисон

“Тоттенхэм”: Льорис – Дайер, Родон, Алдервейрелд – Регилон (Моура 64), Сиссоко, Хейбьерг, Орье – Ндомбеле (Ламела 64) – Кейн (Алли 90+3), Сон

Предупреждения: Дэвис 21 – Хейбьерг 7