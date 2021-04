АПЛ. Эвертон - Тоттенхэм 2:2. Перечеркивая надежды друг друга на Лигу чемпионов

“Тоттенхэм” набрал в 32 турах 50 очков. До четвертого места всего пять пунктов. “Эвертон” следующий в таблице с 49 очками и игрой в запасе. Кажется, что обе команды имеют неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Однако их опережают “Ливерпуль”, “Челси” и четвертый “Вест Хэм”. Команды, которые стабильно набирают очки, в отличие от “Эвертона” и “Тоттенхэма”. Сложно себе представить, что сразу три конкурента “шпор” и “ирисок” посыпятся в последних семи турах. Сыграв вничью, команды Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо фактически лишили друг друга шансов на Лигу чемпионов.

В первые 25 минут игры как таковой не было. Минимальное количество ударов, полное отсутствие моментов. Не было похоже на то, что команды вновь сыграют 5:4, как в последней их встрече в Кубке Англии.

Все изменилось на 26-й минуте. Орье выполнил кросс в штрафную, Майкл Кин неудачно сыграл на перехвате, мяч отскочил к Кейна, прием, мощный удар в угол – и 1:0, буквально из ничего.

Так из ничего был забит и гол в другие ворота. Хамес упал в штрафной “шпор” после контакта с Регилоном, и Майкл Оливер указал на точку. Испанский фулбек “Тоттенхэма” не спорил с решением судьи, а должен был, уверяют английские эксперты. Контакт был малозаметным. Как бы там не было, Сигурдссон точно исполнил одиннадцатиметровый.

Конец тайма пролетел в атаках “Эвертона”. Блистательный Хамес Родригес создавал шансы для себя, и партнеров, но Льорис справлялся со всеми ударами.

