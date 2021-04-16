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Дубль Харри Кейна вывел его в единоличные лидеры среди бомбардиров АПЛ

Англия
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Дубль Харри Кейна вывел его в единоличные лидеры среди бомбардиров АПЛ

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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура Английской премьер-лиги с "Эвертоном".

27-летний англичанин забил 20-й и 21-й голы в сезоне чемпионата Англии.

Кейн лидирует в списке бомбардиров АПЛ. У египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" 19 голов, у Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед") - 16 голов.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Мохамед Салах Харри Кейн Бруну Фернандеш
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