Англия
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Дубль Харри Кейна вывел его в единоличные лидеры среди бомбардиров АПЛ
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Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал дубль в матче 32-го тура Английской премьер-лиги с "Эвертоном".
27-летний англичанин забил 20-й и 21-й голы в сезоне чемпионата Англии.
Кейн лидирует в списке бомбардиров АПЛ. У египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" 19 голов, у Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед") - 16 голов.
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