Парад моментов. Эвертон - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура АПЛ, в котором встречались претенденты не только на еврокубки, но и в частности на зону ЛЧ. Небрежная игра в обороне от обеих команд привела к большому количеству моментов и до четырех мячей. Кейну дважды защитники "ирисок" сбросили под удар, а Сигурдссона оставили одного в штрафной, да еще и дали пробить пенальти. После этого матча шансы обеих команд на Лигу Чемпионов стали все более призрачными.

"Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Сигурдссон 31 (пен.), 62 - Кейн 27, 68