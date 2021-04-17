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Парад моментов. Эвертон - Тоттенхэм 2:2. Видео голов и обзор матча
По дублю с каждого
Евертон/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 32-го тура АПЛ, в котором встречались претенденты не только на еврокубки, но и в частности на зону ЛЧ. Небрежная игра в обороне от обеих команд привела к большому количеству моментов и до четырех мячей. Кейну дважды защитники "ирисок" сбросили под удар, а Сигурдссона оставили одного в штрафной, да еще и дали пробить пенальти. После этого матча шансы обеих команд на Лигу Чемпионов стали все более призрачными.
"Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Сигурдссон 31 (пен.), 62 - Кейн 27, 68
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