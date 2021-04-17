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Ливерпуль работает над подписанием центрального защитника РБ Лейпциг

Англия
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Проблемы в обороне дают о себе знать

Ливерпуль работает над подписанием центрального защитника РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" продолжает работать над трансфером центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибрагима Конате. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере.

Кроме того, что Конате входит в шорт-лист, он еще и является одной из главных целей на ближайшее трансферное окно. "Мерсисайдцы" планируют предложить ему пятилетний контракт. На сегодняшний день пока никаких договоренностей нет.

"Лейпциг" же намерен продать Конате только когда полностью будет выплачена сумма клаусулы. Точные цифры не сообщались, но примерно "Ливерпуль" должен заплатить 40 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Ибрагима 18 матчей во всех турнирах с 41 возможного. Он записал в свой актив один гол за 1060 минут на поле (в среднем 59 мин за поединок).

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Ибраима Конате
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Источник:
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