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Моуриньо: Поль Погба? Я вообще не заинтересован трансфером

Англия
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Португалец не хочет воссоединить тандем

Моуриньо: Поль Погба? Я вообще не заинтересован трансфером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое мнение на счет слухов о заинтересованности лондонцев полузащитником "Ман Юнайтед" Полем Погба:

"Комментарии на счет Поля Погба? Я хотел бы сказать, что мне было все равно, что они все говорит. Я не заинтересован этим вообще", - сказал Моуриньо.

Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности французским хавбеком целого ряда европейских топ-клубов. Среди претендентов на Поля называли и "Тоттенхэм". Отметим, что в 2016-2018 гг. Моуриньо и Погба вместе работали в составе "красных дьяволов". Именно при каденции португальца игрок вернулся в родной клуб.

В этом сезоне на счету Погба 11 результативных действий (5+6) в 34 матчах во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед". В воспитаника академии "манкунианцев" контракт с клубом действителен до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 60 млн евро.

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В статье: Жозе Моуриньо Поль Погба Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
SkySports

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