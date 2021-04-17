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Моуриньо: Поль Погба? Я вообще не заинтересован трансфером
Португалец не хочет воссоединить тандем
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое мнение на счет слухов о заинтересованности лондонцев полузащитником "Ман Юнайтед" Полем Погба:
"Комментарии на счет Поля Погба? Я хотел бы сказать, что мне было все равно, что они все говорит. Я не заинтересован этим вообще", - сказал Моуриньо.
Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация о заинтересованности французским хавбеком целого ряда европейских топ-клубов. Среди претендентов на Поля называли и "Тоттенхэм". Отметим, что в 2016-2018 гг. Моуриньо и Погба вместе работали в составе "красных дьяволов". Именно при каденции португальца игрок вернулся в родной клуб.
В этом сезоне на счету Погба 11 результативных действий (5+6) в 34 матчах во всех турнирах за "Манчестер Юнайтед". В воспитаника академии "манкунианцев" контракт с клубом действителен до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 60 млн евро.
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