Тухель – об атмосфере перед матчем с Манчестер Сити: Игроки могли выпить пива или вина

Коуч "Челси" Томас Тухель перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" рассказал, что дал своей команде расслабиться перед игрой:

"Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели, про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень тепло. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.

Ребята могли выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления", - сказал Тухель.