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Тухель – об атмосфере перед матчем с Манчестер Сити: Игроки могли выпить пива или вина
Тренер устроил релакс для своей команды
Faisal HQ / Автор неизвестен
Коуч "Челси" Томас Тухель перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" рассказал, что дал своей команде расслабиться перед игрой:
"Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели, про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень тепло. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.
Ребята могли выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления", - сказал Тухель.
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