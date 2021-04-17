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Тухель – об атмосфере перед матчем с Манчестер Сити: Игроки могли выпить пива или вина

Англия
(1 голосов)

Тренер устроил релакс для своей команды

Тухель – об атмосфере перед матчем с Манчестер Сити: Игроки могли выпить пива или вина

Faisal HQ / Автор неизвестен

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Коуч "Челси" Томас Тухель перед матчем 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" рассказал, что дал своей команде расслабиться перед игрой:

"Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели, про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень тепло. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.

Ребята могли выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления", - сказал Тухель.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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