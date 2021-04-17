Гвардиола не простил Яя Туре обвинения в расизме

Экс-полузащитник “Манчестер Сити”, а ныне ассистент главного тренера “Олимпика” Яя Туре сожалеет о том, что в свое время обвинил главного тренера “Сити” Пепа Гвардиолу в расизме.

После того как Гвардиола возглавил “Сити”, игровое время Туре существенно уменьшилось, и после истечения своего контракта в 2018 году ивуарийский хавбек дал громкое интервью France Football. “Он (Гвардиола) утверждает, что у него нет проблем с чернокожими игроками. Он слишком умен, чтобы попасться. Но когда понимаешь, что куда бы он не отправился, у него есть проблемы с африканскими футболистами, начинаешь задавать себе вопросы. Он никогда не признает этого. Я отправлю ему торт в тот день, когда он выставит в старте пять не натурализованных африканцев”, – сказал в том интервью Туре.

"Это ложь, и Яя это знает", – отреагировал Гвардиола. Позже он говорил, что ему нечего сказать об этом футболисте.

Туре признает, что перегнул палку и сейчас утверждает, что он слишком доверялся журналистам. В интервью The Athletic 37-летний тренер сказал, что уже более года назад он письменно попросил у Пепа извинения, также он писал председателю правления клуба Халдуну Аль-Мубараку, и просто в клуб. Затем Туре пытался связаться с тренером “Сити” через посредников и работников клуба, но никакого ответа не получил. Не получилось Туре и лично встретиться с Гвардиолой, чтобы попросить у него прощения.

“Я хочу извинится за то, что случилось. Я поступил неправильно. Мы пытались связаться с клубом, но прошло уже много времени, а ответа нет. Больше я ничего не могу сделать”.

“Я понимаю, что в “Сити” были недовольны моими ремарками. Я прошу прощения за это. Я поступил неправильно, и мне это не нравится”.

“Мы пытались что-то изменить, связаться с представителями клуба, но уже больше года никакого ответа нет”.

Туре признает, что комментарии его агента Дмитрия Селюка не способствовали улучшения ситуации. В частности в 2014 году Селюк утверждал, что “Сити” не ценит Туре, и привел пример махачкалинский “Анжи”, который подарил Роберто Карлосу на день рожденья Bugatti, а Туре, сокрушался Селюк, получил в качестве подарка от “Ман Сити” всего лишь торт.

“Все это было неправильно. Люди так цитировали слова Селюка, как будто я жаловался на торт. Я производил впечатления плохого человека из-за всей этой негативной шумихи. Я не хотел отвечать, потому что для меня футбол был превыше всего, но я чувствовал, что меня воспринимают неправильно. Мне это казалось несправедливым, но я не хочу жаловаться”.

“Люди воспринимали меня с негативной стороны, и мне не удавалось изменить это впечатление. Мне не удавалось по-настоящему выразить себя. Люди думают, что я сложный персонаж, но это не так”, – сказал Туре.