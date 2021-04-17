АПЛ. Ньюкасл - Вест Хэм 3:2. Подарок Челси и Ливерпулю

Третий подряд матч “Вест Хэма” заканчивается со счетом 3:2. Но если в двух предыдущих поединках “хаммерс” выиграли, то игра с “Ньюкаслом” закончилась для них поражением, которое сильно бьет по шансам ВХ на топ-4.

Дали о себе знать многочисленные травмы и проблемы в обороне. Лучший защитник “Вест Хэма” Аарон Крессуэлл не успел восстановится к матчу с “Ньюкаслом”, и Дэвид Мойес, ориентируюсь на своего соперника, сыграл в три центрбека. Впереди действовала привычная связка Лингард – Боуэн.

Ни в атаке, ни в обороне у “Вест Хэма” в первом тайме не получалось ничего. Именно в таком матче “Вест Хэму” нужен был впереди Майкл Антонио, который сумел бы зацепиться за мяч. Боуэн и Лингард проигрывали единоборства защитникам “Ньюкасла”. Все было плохо и у своих ворот. Две желтых карточки за 36 минут получил Доусон. Во втором случае это было “двойное наказание”. Центрбек “Вест Хэма” потерял мяч в простой ситуации, бросился в жесткий подкат, но Сент-Максимен остался с мячом, и сместился для удара. Дальше – комедия. Диоп одним касанием выцарапал мяч у Фабианского, а вторым, пяткой другой ноги, отправил мяч в свои ворота. Автогол.

Проходит пять минут и еще одна ошибка приводит ко второму голу в ворота “Вест Хэму”. В этот раз Фабианский не смог зафиксировать мяч в руках после углового и Жоэлинтон добил мяч в сетку.

2:0 после первого тайма и команда осталась вдесятером. Казалось, что у “Вест Хэма” не было шансов.

Но после перерыва “Ньюкасл” решил отдать инициативу гостям. “Сороки” были очень пассивными, вжались в свою половину и позволили “Вест Хэму”, играющему в меньшинстве, доминировать.

Это только и нужно было команде Мойеса. Давление на ворота Дубравки возрастало и в итоге гостям удалось отыграться. Сработали кроссы. Сначала Диоп замкнул подачу Боуэна, а затем Кларк сыграл в рукой в своей штрафной в борьбе с Соучеком после навеса Цоуфала. Пенальти исполнил Лингард.

Только после того как счет 2:2 “Ньюкасл” пошел в атаку. Сработала замена Стива Брюса. Арендованный у “Арсенала” Джо Уиллок едва появился на поле, как забил гол, выиграв борьбу у двух защитников “Вест Хэма”. 3:2!

На очередной камбэк у “Вест Хэма” уже не было сил. Впереди у “хаммерс” матч с “Челси” в АПЛ. Если команда Дэвида Мойеса и его проиграет, то с мечтой о Лиге чемпионов, наверное, можно будет попрощаться.

Что касается “Ньюкасла”, то команда Стива Брюса решила вопрос со спасением. От восемнадцатого “Фулхэма” “Ньюкасл” оторвался уже на девять очков.

Английская Премьер-лига, 32-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Вест Хэм” 3:2

Голы: Диоп 36 (авт.), Жоэлинтон 41, Уиллок 82 – Диоп 73, Лингард 80 (пен.)

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Фернандес, Кларк, Дамметт, Ритчи – Шон Лонгстафф (Уиллок 81), Шелви, Альмирон – Сент-Максимен (Уилсон 64), Жоэлинтон (Кэрролл 90+7)

“Вест Хэм”: Фабиански – Огбонна, Доусон, Диоп – Джонсон (Фредерикс 90+5), Соучек, Нобл (Бенрахма 75), Цоуфал – Форнальс – Лингард (Лансини 87), Боуэн

Предупреждения: Шелви 16, Мерфи 90+6 – Доусон 12, Доусон 36

Удаление: Доусон 36