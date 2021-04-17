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Официально: Норвич оформил досрочный выход в АПЛ

Англия
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"Канарейки" провели в Чемпионшипе всего лишь один сезон

Официально: Норвич оформил досрочный выход в АПЛ

ФК "Норвич" / Автор неизвестен

Новина українською

"Норвич" - первая команда, которая оформила выход в Английскую Премьер-лигу на следующий сезон.

"Канарейки" досрочно вышли в АПЛ, благодаря осечками "Суонси" и "Брэнтфорда": в рамках 42-го тура Чемпионшипа первые сыграли в результативную ничью 2:2, а вторые расписали нули на табло с "Миллуоллом". Таким образом, "лебеди" и "пчелы" лишились шансов догнать "Норвич".

После 42-х туров у "Норвича" 90 очков и первая позиция в таблице, при этом у команды еще матч в запасе.

"Канарейки" пробыли в Чемпионшипе только один сезон. Напомним, "Норвич" вылетел с АПЛ по итогам кампании 2019/20 - последнее место в таблице.

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В статье: Чемпионшип Норвич Сити (Англия)
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