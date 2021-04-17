Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тэмми Абрахам может сменить команду летом
Игрок получает мало игрового времени в команде Тухеля
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам хочет сменить клуб летом. Новой командой для англичанина может стать "Лестер". Сейчас форвард не получает такого игрового времени, который был при Фрэнке Лэмпарде. В то же время "лисам" требуется усиление в нападении, и вариант с подписанием игрока "Челси" полностью подходит для команды Брендана Роджерса.
Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне англичанин провел 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Цена игрока составляет 40 млн. Евро.
Популярное сейчас
- Свитолина на тайбрейке принесла Украине победу над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
- Сборной Украины присуждена техническая победа за игру против Албании
- Фактор Луческу и психологическая стабильность. Пять причин, почему Динамо обыграет Шахтёр
- Полуфиналисты Лиги чемпионов и распределение пар – кто с кем сыграет
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО