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Тэмми Абрахам может сменить команду летом

Англия
(1 голосов)

Игрок получает мало игрового времени в команде Тухеля

Тэмми Абрахам может сменить команду летом

Новина українською

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам хочет сменить клуб летом. Новой командой для англичанина может стать "Лестер". Сейчас форвард не получает такого игрового времени, который был при Фрэнке Лэмпарде. В то же время "лисам" требуется усиление в нападении, и вариант с подписанием игрока "Челси" полностью подходит для команды Брендана Роджерса.

Согласно данным Transfermarkt, в текущем сезоне англичанин провел 20 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Цена игрока составляет 40 млн. Евро.

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В статье: Челси (Лондон) Тэмми Абрахам Лестер Сити
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Источник:
FabrizioRomano

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