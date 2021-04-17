Вест Хэм хочет подписать форварда Арсенала

"Вест Хэм" следит за форвардом "Арсенала" Эдди Нкетиа. Клубу нужно усилить нападение перед следующим сезоном. Раньше "канониры" отказывались обсуждать трансфер. Однако в клубе Андрея Ярмоленко рассчитывают, что позиция "Арсенала" изменилась после того, как команда продлила контракт Фоларина Балогуна.

Согласно данным Transfermarkt, 21-летний нападающий провел 15 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и забил один гол.