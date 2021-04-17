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Вест Хэм хочет подписать форварда Арсенала

Англия
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Клуб намерен усилить линию нападения

Вест Хэм хочет подписать форварда Арсенала

Новина українською

"Вест Хэм" следит за форвардом "Арсенала" Эдди Нкетиа. Клубу нужно усилить нападение перед следующим сезоном. Раньше "канониры" отказывались обсуждать трансфер. Однако в клубе Андрея Ярмоленко рассчитывают, что позиция "Арсенала" изменилась после того, как команда продлила контракт Фоларина Балогуна.

Согласно данным Transfermarkt, 21-летний нападающий провел 15 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и забил один гол.

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В статье: Арсенал Эдвард Нкетиа Вест Хэм Юнайтед
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Источник:
Yahoo

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