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Кубок Англии. Челси - Манчестер Сити 1:0. Одним трофеем меньше 

Англия
(1 голосов)

Манчестер Сити вылетел из Кубка Англии, проиграв Челси в полуфинале

Кубок Англии. Челси - Манчестер Сити 1:0. Одним трофеем меньше 

фото: Getty Images/Автор –Charlotte Wilson/Offside

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, полуфинал. Лондон, “Уэмбли”
“Челси” – “Манчестер Сити” 1:0
Гол: Зиеш 55
“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва (Зума 88), Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Зиеш (Эмерсон 79), Маунт (Пулишич 70), Вернер (Хавертц 79)
“Манчестер Сити”: Стеффен – Менди, Лапорт, Диаш, Канселу – Фернандиньо, Родри – Стерлинг, Де Брюйне (Фоден 48), Торрес (Гюндоган 64) – Жезус
Предупреждения: Джеймс 34, Аспиликуэта 90 – Фернандиньо 65, Лапорт 90+2, Диаш 90+5

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Челси (Лондон)
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