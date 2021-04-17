Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Челси - Манчестер Сити 1:0. Одним трофеем меньше
Манчестер Сити вылетел из Кубка Англии, проиграв Челси в полуфинале
фото: Getty Images/Автор –Charlotte Wilson/Offside
Кубок Англии, полуфинал. Лондон, “Уэмбли”
“Челси” – “Манчестер Сити” 1:0
Гол: Зиеш 55
“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта, Тьяго Силва (Зума 88), Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Зиеш (Эмерсон 79), Маунт (Пулишич 70), Вернер (Хавертц 79)
“Манчестер Сити”: Стеффен – Менди, Лапорт, Диаш, Канселу – Фернандиньо, Родри – Стерлинг, Де Брюйне (Фоден 48), Торрес (Гюндоган 64) – Жезус
Предупреждения: Джеймс 34, Аспиликуэта 90 – Фернандиньо 65, Лапорт 90+2, Диаш 90+5
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо 0:1. Обзор матча и видео голов (обновляется)
- Кулач оставляет конкурентов позади. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Чудо-гол иранца Тареми. Челси - Порту 0:1. Обзор матча
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО