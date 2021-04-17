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Гвардиола: Моментов у Сити было не так много, но больше, чем у Челси
Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "аристократов"
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю "Челси", игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.
Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается с помощью восьми игроков на своей трети поля. В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника", – рассказал испанец.
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