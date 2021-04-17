  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Моментов у Сити было не так много, но больше, чем у Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Моментов у Сити было не так много, но больше, чем у Челси

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" подвел итоги поражения от "аристократов"

Гвардиола: Моментов у Сити было не так много, но больше, чем у Челси

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от лондонского "Челси" в полуфинале Кубка Англии.

"Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю "Челси", игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается с помощью восьми игроков на своей трети поля. В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника", – рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Челси (Лондон) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...