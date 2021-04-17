Гвардиола: Моментов у Сити было не так много, но больше, чем у Челси

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от лондонского "Челси" в полуфинале Кубка Англии.

"Последние 15 минут мы провели хорошо. Поздравляю "Челси", игра была равной. Нам не удавалось врываться в нужные зоны, иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности.

Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фила Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается с помощью восьми игроков на своей трети поля. В целом мы хорошо контролировали мяч, моментов было у нас не так много, но больше, чем у соперника", – рассказал испанец.