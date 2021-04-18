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АПЛ. Вулверхэмптон отправляет Шеффилд Юнайтед в Чемпионшип

Англия
(1 голосов)

Клинки оформили вылет

АПЛ. Вулверхэмптон отправляет Шеффилд Юнайтед в Чемпионшип

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Шеффилд Юнайтед” 1:0

Гол: Виллиан Жозе 59

“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Саисс, Коуди, Боли – Семеду, Дендокер, Моутинью, Аит-Нури – Траоре, Поденсе (Витинья 72) – Виллиан Жозе (Фабиу Силва 77)

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Брайан, Игэн, Ампаду (Богл 83) – Стивенс, Флек, Норвуд, Осборн (Муссе 75), Болдок – Макголдрик, Брюстер (Берк 75)

Предупреждения: Поденсе 71 – Брюстер 36, Стивенс 82

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В статье: Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед
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