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АПЛ. Вулверхэмптон отправляет Шеффилд Юнайтед в Чемпионшип
Клинки оформили вылет
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 32-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Шеффилд Юнайтед” 1:0
Гол: Виллиан Жозе 59
“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Саисс, Коуди, Боли – Семеду, Дендокер, Моутинью, Аит-Нури – Траоре, Поденсе (Витинья 72) – Виллиан Жозе (Фабиу Силва 77)
“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдейл – Брайан, Игэн, Ампаду (Богл 83) – Стивенс, Флек, Норвуд, Осборн (Муссе 75), Болдок – Макголдрик, Брюстер (Берк 75)
Предупреждения: Поденсе 71 – Брюстер 36, Стивенс 82
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