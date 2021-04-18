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No Zina, no party. Челси - Ман Сити 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" останавливаются в шаге от финала

No Zina, no party. Челси - Ман Сити 1:0. Видео гола и обзор матча

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор полуфинального поединка Кубка Англии, в котором "Челси" встречался с "Манчестер Сити". "Аристократы" на протяжении всего матча владели преимуществом, которое они сумели воплотить в гол. Конкурент Зинченко Мэнди потерял своего игрока, который попал в пустые ворота. А вот Александр провел всю игру на скамейке запасных. "Горожане" после пропущенного мяча ничем акцентированным так и не смогли ответить

1/2 финала Кубка Англии

"Челси" - "Манчестер Сити" 1:0 (0:0)

Гол: Хаким Зиех 55

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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