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No Zina, no party. Челси - Ман Сити 1:0. Видео гола и обзор матча
"Горожане" останавливаются в шаге от финала
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор полуфинального поединка Кубка Англии, в котором "Челси" встречался с "Манчестер Сити". "Аристократы" на протяжении всего матча владели преимуществом, которое они сумели воплотить в гол. Конкурент Зинченко Мэнди потерял своего игрока, который попал в пустые ворота. А вот Александр провел всю игру на скамейке запасных. "Горожане" после пропущенного мяча ничем акцентированным так и не смогли ответить
1/2 финала Кубка Англии
"Челси" - "Манчестер Сити" 1:0 (0:0)
Гол: Хаким Зиех 55
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