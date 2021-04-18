  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Брюйне может пропустить несколько следующих матчей из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне может пропустить несколько следующих матчей из-за травмы

Англия
(1 голосов)

Не рецидив старого повреждения

Де Брюйне может пропустить несколько следующих матчей из-за травмы

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Во вчерашнем полуфинальном матче Кубка Лиги между "Челси" и "Манчестер Сити" в начале второго тайма полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне получил травму и был заменен на 48-й минуте. Как отмечает журналист Кристоф Терреур, бельгиец может пропустить часть остатка сезона.

Хавбек неудачно стал на ногу и травмировал лодыжку, но смог сам покинуть поле.

"Сейчас он чувствует боль. Завтра он пройдет обследование. Сейчас это не выглядит очень хорошо, но увидим после диагноза врачей", - сказал вчера Хосеп Гвардиола.

Напомним, что в течение следующих десяти дней "горожане" проведут три матча: против "Астон Виллы" (АПЛ), "Тоттенхэма" (финал Кубка Лиги) и "ПСЖ" (полуфинал ЛЧ).

В этом сезоне на счету Де Брюйне восемь голов и 16 ассистов в 35 матчах во всех турнирах. Отметим, что бельгиец в начале года пропустил месяц (семь встреч) из-за травмы подколенного сухожилия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...