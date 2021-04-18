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Де Брюйне может пропустить несколько следующих матчей из-за травмы
Не рецидив старого повреждения
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Во вчерашнем полуфинальном матче Кубка Лиги между "Челси" и "Манчестер Сити" в начале второго тайма полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне получил травму и был заменен на 48-й минуте. Как отмечает журналист Кристоф Терреур, бельгиец может пропустить часть остатка сезона.
Хавбек неудачно стал на ногу и травмировал лодыжку, но смог сам покинуть поле.
"Сейчас он чувствует боль. Завтра он пройдет обследование. Сейчас это не выглядит очень хорошо, но увидим после диагноза врачей", - сказал вчера Хосеп Гвардиола.
Напомним, что в течение следующих десяти дней "горожане" проведут три матча: против "Астон Виллы" (АПЛ), "Тоттенхэма" (финал Кубка Лиги) и "ПСЖ" (полуфинал ЛЧ).
В этом сезоне на счету Де Брюйне восемь голов и 16 ассистов в 35 матчах во всех турнирах. Отметим, что бельгиец в начале года пропустил месяц (семь встреч) из-за травмы подколенного сухожилия.
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