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Погба хочет получать полмиллиона фунтов в неделю

Англия
(2 голосов)

Агент игрока требует увеличения зарплаты

Погба хочет получать полмиллиона фунтов в неделю

Новина українською

Погба увеличил свои финансовые аппетиты и теперь хочет зарабатывать 500 тыс фунтов в неделю.

"Манчестер Юнайтед" планирует провести переговоры с футболистом на счет продления контракта, который истекает летом следующего года. Агент игрока Мино Райола сообщил клубу, что Поль согласится на сделку с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю. По нынешним контрактом француз получает 290 тыс.

Если боссы "манкунианцев" согласятся, то эта зарплата станет самой высокой в истории клуба. Пока они не готовы принять предложение.

Кроме "Манчестер Юнайтед" Мино Райола обратился к "ПСЖ", "Реалу" и "Ювентуса" с таким значительным запросом футболиста, в случае, если эти клубы захотят подписать Погба.

В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника пять голов и шесть ассистов в 34-х матчах в футболке "красных дьяволов".

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Star

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
18.04.2021 в 14:04
Так за фізичні показники та майстерність може на таки гроші і тягне, утім "віддача під час гри" навіть теперішня ставка зависока!
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+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
18.04.2021 в 13:41
Хм.. во время короны, мирового кризиса и прочих ништяков просит самую большую з/п в Лиге? Когда многие игроки как в отдельности, так и целыми командами идут на сокращение своих контрактов/бонусов/призовых. Полагаю, что это просто такая форма отказа от продления соглашения, не более.
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
18.04.2021 в 13:12
Кому он всрался с такой зп???
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+3
0


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