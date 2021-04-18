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Погба хочет получать полмиллиона фунтов в неделю
Агент игрока требует увеличения зарплаты
Погба увеличил свои финансовые аппетиты и теперь хочет зарабатывать 500 тыс фунтов в неделю.
"Манчестер Юнайтед" планирует провести переговоры с футболистом на счет продления контракта, который истекает летом следующего года. Агент игрока Мино Райола сообщил клубу, что Поль согласится на сделку с зарплатой в 500 тыс. фунтов в неделю. По нынешним контрактом француз получает 290 тыс.
Если боссы "манкунианцев" согласятся, то эта зарплата станет самой высокой в истории клуба. Пока они не готовы принять предложение.
Кроме "Манчестер Юнайтед" Мино Райола обратился к "ПСЖ", "Реалу" и "Ювентуса" с таким значительным запросом футболиста, в случае, если эти клубы захотят подписать Погба.
В текущем сезоне на счету 28-летнего полузащитника пять голов и шесть ассистов в 34-х матчах в футболке "красных дьяволов".
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