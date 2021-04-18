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АПЛ. Арсенал - Фулхэм 1:1. Канониры спасаются на 90+7 минуте
Арсенал едва не проиграл на своем поле команде из зоны вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” – “Фулхэм” 1:1
Голы: Нкетиа 90+7 – Маджа 59 (пен.)
“Арсенал”: Райан – Бельерин (Пепе 68), Холдинг, Габриэл, Джака – Эльнени (Парти 68), Себальос – Сака, Смит-Роу, Мартинелли – Ляказетт (Нкетиа 70)
“Фулхэм”: Ареоля – Робинсон, Адарабийо, Андерсен, Эйна – Лукман (Харрисон Рид 69), Лемина, Замбо-Ангисса, Бобби Рид – Кавалейру (Брайан 84), Маджа (Лофтус-Чик 77)
Предупреждения: Андерсен 50, Бобби Рид 61
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