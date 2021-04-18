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АПЛ. Арсенал - Фулхэм 1:1. Канониры спасаются на 90+7 минуте

Англия
(1 голосов)

Арсенал едва не проиграл на своем поле команде из зоны вылета

АПЛ. Арсенал - Фулхэм 1:1. Канониры спасаются на 90+7 минуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Фулхэм” 1:1

Голы: Нкетиа 90+7 – Маджа 59 (пен.)

“Арсенал”: Райан – Бельерин (Пепе 68), Холдинг, Габриэл, Джака – Эльнени (Парти 68), Себальос – Сака, Смит-Роу, Мартинелли – Ляказетт (Нкетиа 70)

“Фулхэм”: Ареоля – Робинсон, Адарабийо, Андерсен, Эйна – Лукман (Харрисон Рид 69), Лемина, Замбо-Ангисса, Бобби Рид – Кавалейру (Брайан 84), Маджа (Лофтус-Чик 77)

Предупреждения: Андерсен 50, Бобби Рид 61

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
18.04.2021 в 18:10
Поздновато Фулхэм спохватился.
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