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Жиру покинет Челси летом. Итальянские топ-клубы уже следят за ним
Потерял место в основе
Нападающий лондонского "Челси" Оливье Жиру покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
Ряд итальянских клубов хочет подписать форварда на правах свободного агента. Руководство "Ромы" уже провело встречу с агентами Жиру, а "Милан", "Ювентус" и "Интер" пока только интересуются приобретением.
Напомним, что Оливье присоединился к "аристократам" из "Арсенала" зимой 2018 года за 17 млн евро. С тех пор он провел за "Челси" 114 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 14 ассистов.
В этом сезоне на его счету 11 мячей в 26 играх. В последнее время он потерял место в старте команды Тухеля. Жиру появился с первых минут лишь один раз за последние 10 матчей.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего игрока в пять млн евро.
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