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Артета о ничьей с Фулхэмом: Могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу

Англия
(1 голосов)

Канониры вырвали ничью на 97-й минуте

Артета о ничьей с Фулхэмом: Могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ничью с "Фулхэмом" в матче 32-го тура АПЛ. "Пушкари" сравняли счет на 7-й компенсированной минуте ко второму тайму.

"Мы хорошо начали матч, контролировали его и создавали моменты, забили гол, который был отменен, – это разочаровало. Мы продолжали идти вперед и не позволяли бить в створ наших ворот. И вдруг в наши ворота назначают пенальти – и игра радикально меняется.

Мы рисковали, могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу. Но нам пришлось работать, находясь в тяжелом положении. Нужно отдать должное игрокам, игравшим на выезде в Лиге Европы в четверг, а теперь с охотой боровшимся до 98-й минуты.

У нас было 16 ударов – возможно, недостаточно много из них пришлось в створ. Также были отмененный гол, штанга – вот что сыграло роль. Такие матчи надо выигрывать", – рассказал испанец.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Фулхэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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