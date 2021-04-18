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Артета о ничьей с Фулхэмом: Могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу
Канониры вырвали ничью на 97-й минуте
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Мы хорошо начали матч, контролировали его и создавали моменты, забили гол, который был отменен, – это разочаровало. Мы продолжали идти вперед и не позволяли бить в створ наших ворот. И вдруг в наши ворота назначают пенальти – и игра радикально меняется.
Мы рисковали, могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу. Но нам пришлось работать, находясь в тяжелом положении. Нужно отдать должное игрокам, игравшим на выезде в Лиге Европы в четверг, а теперь с охотой боровшимся до 98-й минуты.
У нас было 16 ударов – возможно, недостаточно много из них пришлось в створ. Также были отмененный гол, штанга – вот что сыграло роль. Такие матчи надо выигрывать", – рассказал испанец.
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