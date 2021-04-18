“Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги

Сегодня стало известно о том, что 12 топ-клубов Европы намерены объявить о создании так называемой “европейской Суперлиги” .

В новом турнире, который сулит ее участникам грандиозные доходы, намерены принять участие “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Милан” и “Интер”.

По информации Daily Mail, вышеуказанные клубы официально объявят о своем решении в 23:30 по киевскому времени. Тайминг выбранный не случайно – завтра УЕФА намеревалось объявить о новом формате Лиги чемпионов , который должен был учесть пожелания вышеуказанных клубов.

Первой осудила создание "Суперлиги" английская Премьер-лига. Позже совместное заявление выпустили УЕФА, английская футбольная ассоциация, королевская футбольного ассоциация Испании, итальянская футбольная федерация, английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Полный текст заявления:

“Сегодня нам стало известно, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании закрытой так называемой “Суперлиги”.

Если это случится мы намерены повторить, что мы – УЕФА, АПЛ, Ла Лига, Серия А, FA, RFEF, FIGC, а также ФИФА и все члены ассоциации будем оставаться едиными в наших попытках остановить этот бесстыдный проект, цель которого – личная выгода немногих клубов во времена, когда общество более, чем когда-либо нуждается в единении.

Мы рассмотрим все доступные нам меры, на всех уровнях (юридическом и спортивном), чтобы предотвратить это. Футбол базируется на соревновательным принципе. Он не может быть другим.

Как ранее заявляли ФИФА и шесть континентальных федераций, вышеуказанные клубы будут исключены из всех соревнованиях на национальном, европейском или общемировом уровне, а игроки из этих клубов не смогут выступать за свои национальные сборные.

Мы хотим поблагодарить клубы из других стран, в частности, французские и немецкие клубы, которые отказалась подписаться под этим проектом. Мы призываем всех любителей футбола присоединиться к нашей борьбе против таких проектов. Своекорыстие некоторых зашло слишком далеко. Всему есть свой предел”, – говорится в заявлении.

Отметим, что шесть английских клубов, которые намерены участвовать в так званой “Суперлиге”, должны получить на это разрешении от руководства АПЛ. Глава английской лиги Ричард Мастерс направил шести клубам письмо, в котором он утверждает, что разрешения не будет, информирует The Times. Фактически им нужно будет покинуть АПЛ для участия в "Суперлиге".