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“Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги
Клубы будут отстранены от соревнований, игроки - от сборных
UEFA
Сегодня стало известно о том, что
В новом турнире, который сулит ее участникам грандиозные доходы, намерены принять участие “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Милан” и “Интер”.
По информации Daily Mail, вышеуказанные клубы официально объявят о своем решении в 23:30 по киевскому времени. Тайминг выбранный не случайно – завтра УЕФА намеревалось объявить о
Первой осудила создание "Суперлиги" английская Премьер-лига. Позже совместное заявление выпустили УЕФА, английская футбольная ассоциация, королевская футбольного ассоциация Испании, итальянская футбольная федерация, английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.
Полный текст заявления:
“Сегодня нам стало известно, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании закрытой так называемой “Суперлиги”.
Если это случится мы намерены повторить, что мы – УЕФА, АПЛ, Ла Лига, Серия А, FA, RFEF, FIGC, а также ФИФА и все члены ассоциации будем оставаться едиными в наших попытках остановить этот бесстыдный проект, цель которого – личная выгода немногих клубов во времена, когда общество более, чем когда-либо нуждается в единении.
Мы рассмотрим все доступные нам меры, на всех уровнях (юридическом и спортивном), чтобы предотвратить это. Футбол базируется на соревновательным принципе. Он не может быть другим.
Как ранее заявляли ФИФА и шесть континентальных федераций, вышеуказанные клубы будут исключены из всех соревнованиях на национальном, европейском или общемировом уровне, а игроки из этих клубов не смогут выступать за свои национальные сборные.
Мы хотим поблагодарить клубы из других стран, в частности, французские и немецкие клубы, которые отказалась подписаться под этим проектом. Мы призываем всех любителей футбола присоединиться к нашей борьбе против таких проектов. Своекорыстие некоторых зашло слишком далеко. Всему есть свой предел”, – говорится в заявлении.
Отметим, что шесть английских клубов, которые намерены участвовать в так званой “Суперлиге”, должны получить на это разрешении от руководства АПЛ. Глава английской лиги Ричард Мастерс направил шести клубам письмо, в котором он утверждает, что разрешения не будет, информирует The Times. Фактически им нужно будет покинуть АПЛ для участия в "Суперлиге".
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