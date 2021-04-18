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“Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги

Англия
(2 голосов)

Клубы будут отстранены от соревнований, игроки - от сборных

“Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги

UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно о том, что 12 топ-клубов Европы намерены объявить о создании так называемой “европейской Суперлиги”.

В новом турнире, который сулит ее участникам грандиозные доходы, намерены принять участие “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Челси”, “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Реал” Мадрид, “Барселона”, “Атлетико”, “Ювентус”, “Милан” и “Интер”.

По информации Daily Mail, вышеуказанные клубы официально объявят о своем решении в 23:30 по киевскому времени. Тайминг выбранный не случайно – завтра УЕФА намеревалось объявить о новом формате Лиги чемпионов, который должен был учесть пожелания вышеуказанных клубов.

Первой осудила создание "Суперлиги" английская Премьер-лига. Позже совместное заявление выпустили УЕФА, английская футбольная ассоциация, королевская футбольного ассоциация Испании, итальянская футбольная федерация, английская Премьер-лига, испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

Полный текст заявления:

Сегодня нам стало известно, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы планируют объявить о создании закрытой так называемой “Суперлиги”.

Если это случится мы намерены повторить, что мы – УЕФА, АПЛ, Ла Лига, Серия А, FA, RFEF, FIGC, а также ФИФА и все члены ассоциации будем оставаться едиными в наших попытках остановить этот бесстыдный проект, цель которого – личная выгода немногих клубов во времена, когда общество более, чем когда-либо нуждается в единении.

Мы рассмотрим все доступные нам меры, на всех уровнях (юридическом и спортивном), чтобы предотвратить это. Футбол базируется на соревновательным принципе. Он не может быть другим.

Как ранее заявляли ФИФА и шесть континентальных федераций, вышеуказанные клубы будут исключены из всех соревнованиях на национальном, европейском или общемировом уровне, а игроки из этих клубов не смогут выступать за свои национальные сборные.

Мы хотим поблагодарить клубы из других стран, в частности, французские и немецкие клубы, которые отказалась подписаться под этим проектом. Мы призываем всех любителей футбола присоединиться к нашей борьбе против таких проектов. Своекорыстие некоторых зашло слишком далеко. Всему есть свой предел”, – говорится в заявлении.

Отметим, что шесть английских клубов, которые намерены участвовать в так званой “Суперлиге”, должны получить на это разрешении от руководства АПЛ. Глава английской лиги Ричард Мастерс направил шести клубам письмо, в котором он утверждает, что разрешения не будет, информирует The Times. Фактически им нужно будет покинуть АПЛ для участия в "Суперлиге".

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В статье: УЕФА Серия А АПЛ Ла Лига Суперлига Суперлига УЕФА
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Комментарии (10)
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football_soccer (Украина)
18.04.2021 в 19:46
о какие лицемеры в УЕФА... А вот эта их реформа Лиги Чемпионов с 25-го года это что и для кого? с замашками на закрытый клуб по интересам? Так это и есть "суперлига" получается. Только контролировать её будет Уефа, а называться будет как и прежде "Лига Чемпионов" . УЕФА эту идею под себя подмяла и еще при этом двигает пафосные речи о том, что они что-то там не допустят... типичные политики
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
18.04.2021 в 19:53
Согласен. Сейчас никто не думает над футболом. Сейчас думают о деньгах. Сколько хороших клубов в хорошей академией они нагнули.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2021 в 19:44
Ненавиджу сепаратизм та сепаратистів ! хрін їм собачий, а не лігу !
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
18.04.2021 в 19:44
Деньги убили футбол окончательно. дорогие трансферы, закрытый клуб супер лиг под названием ЛЧ (где чемпионов участвует меньше, чем клубов занявшие 3-4 места в лиге).. все это идет только во вред. Деньги убивают такие самобытные команды как Аякс, Порту, Лион, Лилль, Аталанту, которые вынуждены продавать своих игроков... И выигрывают всегда денежные мешки. Ведь это так легко Купить два состава игроков. А попробовали хотя бы вырастить полкоманды своих воспитанников и достигли бы результата.
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
18.04.2021 в 19:46
"партія Лєніна -- сіла народная нас к торжеству комунізма вєдєт"
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
18.04.2021 в 19:46
а к чему бабло в футболе нас ведет?
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.04.2021 в 19:36
А я нікого не підтримую в цій ситуації. І продажні шльондри з УЄФА, і клуби - багатії з шейхівськими чи якимись іншими грошима хочуть одного і того ж: більше грошей собі, а там хоч трава не рости. Вони для мене нічим не кращі один за одного. Вже давно здогадався, що великі гроші колись доберуться й до футболу, і буде розбрат, незалежні одна від одної структури,ліги, федерації, окремі турніри... Як у баскетболі чи боксі(WBA, WBO, WBC, ..... і т.д і т.п.)
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+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
18.04.2021 в 19:19
Нікому ця ліга не буде цікава,може 1-2 тури.Вболівальникам більш цікаво коли Шахтар двічі виграє в найсильнішого клубу світу,Лестер в перший сезон виграє АПЛ...МЮ- Баварія ,Барселона- Ліверпуль має буть у вирішальних стадіях,а не кожен тиждень
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 19:17
Ключевые слова для проституток из УЕФА --- "грандиозные доходы". Усрались что бабло пойдёт не в их карман. Одни репрессии, а про футбол ни слова.
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+2
-3
kalan-86 (Анкара)
18.04.2021 в 19:08
12 единоличных идиотов. Жаль, что среди них и мой любимый Арсенал. Задавить этот бунт, лишить клубы и игроков каких-либо прав. Сделать возможность дохода от этой так званой лиги, минимальной, и все эти выскочки быстро попросятся обратно.
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+4
-2


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