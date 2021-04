АПЛ. Манчестер Юнайтед - Бернли 3:1. Гринвуд делает результат для Сульшера

Английская Премьер Лига, 32-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джотан Мосс

Впервые за шесть лет "манкунианцы" одолели "Бернли" на "Олд Траффорд". Также отметим, что эта победа для подопечных Сульшера стала пятой подряд во всех турнирах.

Команды сразу начали ударно, а если быть точнее, то начал ударно "Бернли". Подопечные Дайча забили гол уже на 15 секунде встречи! Долгий вертикальный пас нашел голову Криса Вуда, который перебросил Дина Хендерсона. Английский голкипер неудачно сыграл на выходе и получил за шиворот. Однако! Минимальный офсайд у автора гола заставил бокового арбитра отменить взятие ворот, а VAR подтвердил правильность решения судьей.

На этом качели первого тайма только начались. Вскоре Погба и Фернандеш не использовали свои моменты: удар француза с девятки вытащил Пикок-Фаррел (основной голкипер сегодняшних гостей Поуп до сих пор находится в лазарете), а португалец не попал в створ ворот. Через несколько минут вратарь "Бернли" потянул еще и выстрелы Рашфорд и Гринвуда. Мейсон имел еще возможность замкнуть передачу на пустые ворота, но немного не добрался до мяча. Гости ответили лишь моментом автора нелегального гола Вуда, но на этот раз Крис пробил мимо ворот.

Второй тайм Гринвуд начал намного лучше: Мейсон замкнул прострел от Рашфорда. Почти сразу, через 114 секунд, гости сравняли после подачи от углового флажка: Тарковский забил 1000-й гол в чемпионатах Англии в ворота "Манчестер Юнайтед". Даже кепка не помогла, в которой Хендерсон решил бороться во второй половине встречи против солнца.

Такое начало второго тайма озадачило обе команды, поэтому они успокоили игру почти до финального свистка. Все изменила случайность: на 78-й минуте Гринвуд пробил и попал в пятку Корка, от которого мяч полетел в сетку ворот. Благодаря этому голу Мейсон стал самым молодым тинейджером в топ-5 лигах Европы с 15-ю голами и аасистами в этом сезоне, обогнав Джейдона Санчо (14).

"Бернли" побежал отыгрываться, но пропустил еще один. Кавани всю вторую половину поединка молчал (после того, как после перерыва появился со скамейки запасных), но на 90+3 минуте был там, где нужно и замкнул передачу ван де Бека. Джокерський гол.

