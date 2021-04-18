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Кубок Англии. Лестер - Саутгемптон 1:0. Первый финал для Лестера за 52 года
Единственный мяч забил Келечи Ихеаначо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вслед за “Челси” вторым финалистом Кубка Англии стал “Лестер”, минимально переигравший “Саутгемптон”. Для “лис” это будет пятый финал в истории и первый с 1969 года. “Лестер” еще ни разу не выигрывал Кубок Англии, в отличие от “Челси”, который был обладателем трофея восемь раз. Финал состоится 15 мая на “Уэмбли”.
Матч получился скупым на события. Всего лишь один удар в створ на две команды на 90 минут, который в итоге и привел к голу. Это можно понять – никто не хотел рисковать исторической возможностью выйти в финал. К тому же и “Лестер”, и “Саутгемптон” не умеют открываться и рисковать – был большой риск пропустить, а потом упереться в стену забившей команды.
Поэтому обе команды действовали очень компактно, очень грамотно без мяча, выполняли большой объем работы, но не шли на обострение.
Так продолжалось до 55 минуты – гола “Лестера”. Варди включил свою скорость и убежал на фланге, а затем перенаправил мяч в штрафную. Первый удар Ихеаначо был заблокирован, но затем он снова ударил и в этот раз точно – 1:0.
“Саутгемптону” пришлось играть раскрепощеннее, но это только привело к тому, что “Лестера” появились свободные зоны в атаке. Быо момент у Мэддисона, еще раз мог забивать Ихеаначо.
В конце “Сотон” пытался организовать что-то вроде штурма, но ничего не получилось. В финал вышел “Лестер”.
Кубок Англии, полуфинал. Лондон, “Уэмбли”, 4000 зрителей
“Лестер” – “Саутгемптон” 1:0
Гол: Ихеаначо 55
“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Перейра (Олбрайтон 60), Тилеманс, Ндиди, Кастань – Перес (Мэддисон 69) – Ихеаначо, Варди
“Саутгемптон”: Форстер – Бертранд (Салису 85), Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс (Телла 85) – Армстронг, Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Уолкотт 73) – Редмонд (Адамс 59), Ингз
Предупреждения: Сеюнджю 49 – Диалло 5, Беднарек 90+1
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