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Гринвуд повторил рекорд Руни по голам за МЮ в АПЛ до 20 лет
У Мейсона 15 забитых мячей в рамках чемпионата Англии
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Англии
Дублем в составе "красных дьяволов" отметился вингер Мейсон Гринвуд - 19-летний форвард поразил ворота лондонцев на 48-й и 84-й минутах.
Эти забитые мячи стали 14-м и 15-м для Гринвуда в футболке "МЮ" в рамках АПЛ. Таким образом, Мейсон повторил клубный рекорд бывшего нападающего "Ман Юнайтед" Уэйна Руни, по голах в английском первенстве до 20 лет.
В текущей кампании АПЛ Мейсон Гринвуд провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи.
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