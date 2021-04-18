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Гринвуд повторил рекорд Руни по голам за МЮ в АПЛ до 20 лет

Англия
(2 голосов)

У Мейсона 15 забитых мячей в рамках чемпионата Англии

Гринвуд повторил рекорд Руни по голам за МЮ в АПЛ до 20 лет

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Бернли" со счетом 3:1.

Дублем в составе "красных дьяволов" отметился вингер Мейсон Гринвуд - 19-летний форвард поразил ворота лондонцев на 48-й и 84-й минутах.

Эти забитые мячи стали 14-м и 15-м для Гринвуда в футболке "МЮ" в рамках АПЛ. Таким образом, Мейсон повторил клубный рекорд бывшего нападающего "Ман Юнайтед" Уэйна Руни, по голах в английском первенстве до 20 лет.

В текущей кампании АПЛ Мейсон Гринвуд провел 26 поединков, в которых записал на свой счет 5 голов и 2 результативные передачи.

Гринвуд повторил рекорд Руни по голам за МЮ в АПЛ до 20 лет - изображение 1
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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли Мейсон Гринвуд
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