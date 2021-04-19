Премьер-министр Великобритании: Вовлеченные в Суперлигу клубы должны отвечать перед своими фанатами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Твиттере раскритиковал планы 12 европейских грандов по созданию европейской Суперлиги.

"Планы по созданию европейской Суперлиги могут нанести огромный ущерб футболу, и мы поддерживаем футбольные власти в тех мерах, которые они предпринимают. Все это ударит в сердце национальных лиг и коснется фанатов по всей стране".