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Премьер-министр Великобритании: Вовлеченные в Суперлигу клубы должны отвечать перед своими фанатами
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Твиттере раскритиковал планы 12 европейских грандов по созданию европейской Суперлиги.
"Планы по созданию европейской Суперлиги могут нанести огромный ущерб футболу, и мы поддерживаем футбольные власти в тех мерах, которые они предпринимают. Все это ударит в сердце национальных лиг и коснется фанатов по всей стране".
"Вовлеченные клубы должны отвечать перед болельщиками и более широкой футбольной общественностью, прежде чем решаться на дальнейшие шаги".
The clubs involved must answer to their fans and the wider footballing community before taking any further steps. (2/2)— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021
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