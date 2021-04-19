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Премьер-министр Великобритании: Вовлеченные в Суперлигу клубы должны отвечать перед своими фанатами

Англия
(1 голосов)

Логично

Премьер-министр Великобритании: Вовлеченные в Суперлигу клубы должны отвечать перед своими фанатами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Твиттере раскритиковал планы 12 европейских грандов по созданию европейской Суперлиги.

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"Планы по созданию европейской Суперлиги могут нанести огромный ущерб футболу, и мы поддерживаем футбольные власти в тех мерах, которые они предпринимают. Все это ударит в сердце национальных лиг и коснется фанатов по всей стране".

"Вовлеченные клубы должны отвечать перед болельщиками и более широкой футбольной общественностью, прежде чем решаться на дальнейшие шаги".

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В статье: Суперлига Борис Джонсон
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 10:48
Сейчас все приостановится вместе с национальными чемпами.
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