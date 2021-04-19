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Невилл: Игрокам Лидса нужно отойти в сторону на поле в матче с Ливерпулем

Англия
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Экс-игрок МЮ против создания Суперлиги

Невилл: Игрокам Лидса нужно отойти в сторону на поле в матче с Ливерпулем

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл вновь затронул тему Европейской Суперлиги.

Сегодня, 19 апреля, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Лидс Юнайтед" в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.

"Игрокам "Лидса" нужно отойти в сторону на поле — пусть Ливерпуль забивает! Им не нужна конкуренция..." — написал Невилл в своём "твиттере".

В турнирной таблице команда Марсело Бьельсы занимает 10-е место, "Ливерпуль" идёт шестым.

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В статье: Гари Невилл Ливерпуль Суперлига Лидс Юнайтед Лидс
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